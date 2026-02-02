Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Alsan, yayımladığı mesajda Berat Kandili'nin manevi önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

'Berat Kandilimiz mübarek olsun. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu müstesna gecede; kalplerimizin arınmasını, dualarımızın kabulünü, yüklerimizin hafiflemesini diliyorum. Rabbim; milletimize birlik, gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket nasip etsin. Bu mübarek gecenin affa, kardeşliğe ve umuda vesile olması temennisiyle...'

