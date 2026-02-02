Berat Kandili Özel Programı'nda Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu'nun katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, sohbet ve dualar yer alacak.

Program Meydan Camii'nde yapılacak

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanan afişte programın saat 18.45'te Adıyaman Meydan Camii'nde başlayacağı belirtildi. Etkinliğin içeriğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, sohbet ve dua bölümlerinin bulunacağı kaydedildi.

TRT Kurdi TV'den canlı yayınlanacak

Duyuruda ayrıca Berat Kandili özel programının TRT Kurdi TV'den canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi. Canlı yayın saatinin ise 19.45 olarak açıklandığı bildirildi.

Adıyaman İl Müftülüğü, vatandaşları Berat Kandili dolayısıyla düzenlenecek programa katılmaya davet etti.

Kaynak : PERRE