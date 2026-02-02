İYİ Parti Adıyaman Kurucu İl Başkanı Kenan Doğan, milletvekilliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğan, Türkiye'de milletvekilliği sisteminin rayından çıktığını ifade ederek, milletvekilliğinin 'saltanat' hâline geldiğini ve bu durumun mevcut sistemin çürümüşlüğünü gösterdiğini söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, milletvekilliğinin milleti temsil makamı olduğunu vurguladı ve günümüzde milletvekilliğinin kariyer planına, maaşlı bir mesleğe ve ömürlük koltuğa dönüştüğünü belirtti. 'Ankara'da kurulan konforlu hayatlar, yüksek maaşlar, ayrıcalıklar, VIP hizmetler, makam sekreterleri' şeklinde örnek veren Doğan, bunun sonucunda halktan kopan vekiller, sokağı bilmeyen siyasetçiler, koltuk uğruna susanlar, liderine biat edenler ve gerçeği konuşamayan kişiler ortaya çıktığını ifade etti.

Milletvekilliğinin adının 'milletvekili' olduğunu, ancak milletten kilometrelerce uzakta faaliyet gösterildiğini kaydeden Doğan, 'Milletvekilliği sonrası kaç tanesi işine dönüyor? Kendilerine ve çocuklarına Ankara'da kurdukları yeni düzen içerisinde konforlu bir hayat kuruyor ve bir daha memleketlerine dönmüyor' ifadelerini kullandı.

Doğan, mevcut düzenin milletvekilliğini meslek hâline getirdiğini, geçim kaynağı yaptığını ve saltanat mantığıyla yürütüldüğünü belirterek, milletvekilliğinin bir emanet olduğunu, geçici ve fedakârlık gerektirdiğini söyledi. Bugünkü sistemin tam tersini ürettiğini dile getiren Doğan, 'Koltuğa bağımlı siyasetçi, millete değil, koltuğu verene hizmet eder' değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun önüne geçilmesi için radikal bir temizliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Doğan, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

Milletvekilleri maaş almamalı, sadece huzur hakkı almalı. Meclis yıl boyu değil, bütçe ayı hariç ayın 1-2 haftası toplanmalı (bir hafta komisyon, bir hafta meclis görüşmeleri). Vekiller Ankara'da yaşamamalı, memleketinde kalmalı.

Herkes kendi işini yapmaya devam etmeli; çünkü maaşını siyasetten alan, siyasete teslim olur, rızkını kendi emeğiyle kazanan ise kimseye boyun eğmez.

Doğan, milletvekillerinin seçim yöntemine ilişkin de önerilerde bulunarak, 'İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından milletvekilleri seçilmeli. Yani vekil makamdan değil, sokaktan gelmeli. Koridordan değil, halkın içinden çıkmalı. Profesyonel politikacı devri kapanmalı' dedi.

Bu önerilerin uygulanması durumunda, koltuk kavgaları, parti içi entrikalar, biat kültürü, iş takipçiliği ve Ankara lobiciliğinin sona ereceğini belirten Doğan, siyaseti geçim kapısı olarak görenlerin ortadan kalkacağını kaydetti. 'Ve ilk defa gerçek temsil başlar' ifadelerine yer verdi.

Doğan ayrıca, evini Ankara'ya taşımayan, maaşını devletten almayan ve geleceğini koltuğa bağlamayan vekillerin sadece millete hesap vereceğini vurguladı. Mevcut sistemde milletvekilliğinin fazla cazip olduğunu ve bu durumun ahlakı korumayı zorlaştırdığını ifade eden Doğan, 'Siyaset zenginleşme aracı olursa, temsil ölür' İfadelerini kullandı.

Son olarak Doğan, Türkiye'nin profesyonel siyasetçilere değil, memleket insanına ihtiyacı olduğunu belirterek, milletvekilliğinin makam değil, nöbet, meslek değil, görev; ayrıcalık değil, sorumluluk olduğunu ifade etti. 'Koltuğa yapışanlar değil, gerektiğinde koltuğu bırakacak olanlar bu milleti temsil etmelidir. Ya siyaseti sadeleştireceğiz, ya da siyaset milleti tüketmeye devam edecek' ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PERRE