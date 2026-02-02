Buluşma, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden'in iş yerinde gerçekleştirildi. Toplantıda Adıyaman'ın sorunları, esnafın beklentileri ve mesleki problemler üzerine istişarelerde bulunuldu. Programda Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'a, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir ile partililer eşlik etti.

Adıyaman'ın sorunları ve esnafın talepleri görüşüldü

İş yerinde gerçekleşen buluşmada, kentte esnafın yaşadığı sorunlar ile marangoz sektörünün mesleki ihtiyaçlarının ele alındığı belirtildi. Görüşmede karşılıklı fikir alışverişi yapıldığı kaydedildi.

Toplantının ardından Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden bir açıklama yaptı.

Çimenden: 'Ziyaretiniz umutlarımızı tazelemiştir'

Çimenden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Saygıdeğer Başkanım, Kıymetli Büyüğüm,

Şehrimizi ve isyerimizi ziyaretiniz, yalnızca bir nezaket değil, aynı zamanda bu kutlu davanın yüreklerimizde yeniden şahlanışı, milletimizin birliğine ve geleceğine dair umutlarımızın tazelenişidir. Sizleri ağırlamak, bizler için tarifsiz bir onur ve derin bir manevi haz kaynağı olmuştur.

Bizler, bu mütevazı mekânlarda, aynı ülkü etrafında kenetlenmiş bir aileyiz. Sizin gibi bir fikir ve mücadele önderinin gelişi, bu aile bağlarını daha da perçinlemiş, bize birlikten doğan kuvveti, beraberlikten gelen huzuru ve kardeşlikten neşet eden güveni bir kez daha hatırlatmıştır.

Millî görüş, bizim için yalnızca bir siyasi çizgi değil; inancımızın, vicdanımızın ve bizi bir arada tutan tüm insanî değerlerimizin ortak adıdır. Sizlerin temsil ettiği o yüce dava, bu toprakların her karışında yeşeren bir millî birlik ve beraberlik çınarıdır. Kökleri mazimizin derinliklerinde, dalları ise istikbalimizin ufkunadır.

Bu kutlu yolda, birlik ruhuyla kenetlenmiş, kardeşlik hukukuna sımsıkı sarılmış ve beraberliğin gücüne olan inancımızı asla yitirmemiş bir şekilde yürüyeceğiz. Yanınızda, hakkın ve hakikatin, azmin ve sabrın, en önemlisi de bu milletin bölünmez bütünlüğü ve kardeşliği için verilen mücadelenin her daim bir neferi olacağız.

Size olan bağlılığımız, saygımız ve derin muhabbetlerimiz daimdir. Selam ve dua ile...'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Yılmaz'ın Adıyaman'daki temaslarının farklı ziyaretlerle sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak : PERRE