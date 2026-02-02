DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Nusaybin'de Türk bayrağını indirdiği iddia edilen Diyar Koç'un, Ankara'da hastaneden cezaevine sevki sırasında bir hemşire tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Koçyiğit, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bunu bana teslim edin, gerekeni yaparım' sözleriyle kendisine aktarıldığını belirttiği iddiayı dile getirdi. Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Şahsın Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nden Sincan Cezaevi'ne sevki sırasında bir hemşire tarafından tehdit edildiği öne sürülmektedir. Ne demiş bu ırkçı, faşist, Kürt düşmanı hemşire? 'Bunu bana teslim edin, gidin, gerekeni yaparım. Biz bunları sarı torbalarla teslim alıyorduk. Doğuda da görev yaptım. Eşim polis.' Evet, hiçbir suçu olmayan, hiçbir günahı olmayan, masum bir genç darp edildi. Ölümle burun buruna getirildi. Yetmedi, ona refakat etmesi gereken hemşire tarafından da tehdit edildi.'

Koçyiğit ayrıca, Diyar Koç'un Türk bayrağını indirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamasında, 'Diyar Koç'un iddia edildiği gibi bir eylemi yoktur. Hani çok sosyal medyada dolaşılıyor ya, bayrak indirdi falan. Böyle bir şey yok. Soruşturma dosyasında da yok. Bakanlık da böyle bir şey olmadığını ifade ediyor. Ancak buna rağmen hedef gösteriliyor ve şu anda hali hazırda cezaevinde de yaşam hakkı tehdit altındadır. Buradan bütün yetkililere bu konuda çağrı yapmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

