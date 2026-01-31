“Tutuklu Belediye Başkanlarımız Halkın Tercihinin Sonucudur”



Cezaevinde bulunan CHP’li belediye başkanlarının sandıktan çıkan iradeyi temsil ettiğini vurgulayan Doğan, “Bu isimler, birilerinin keyfi kararlarıyla değil, halkın oylarıyla görev başına gelmiştir. Bugün cezaevinde olmalarının nedeni suç değil, halkın güvenini kazanmalarıdır” dedi.



“Yargı Bağımsızlığı Olmadan Demokrasi Olmaz”



Engin Doğan açıklamasında, yargının tarafsızlığını yitirmesinin demokrasiyi doğrudan tehdit ettiğini ifade ederek, “Adalet, iktidarın sopası haline getirildiğinde toplumun tüm kesimleri zarar görür. Hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilmeden gerçek bir demokrasiden söz edilemez” diye konuştu.



“Bu Baskılar CHP’yi Durduramaz”



CHP’nin iktidar yürüyüşünün engellenmek istendiğini belirten Doğan, “Ne tutuklamalar ne de baskılar, CHP’nin halktan aldığı gücü azaltamaz. Aksine bu uygulamalar, değişim talebini daha da büyütmektedir” ifadelerini kullandı.



“Halkın İradesi Cezaevlerine Sığmaz”



Açıklamasını güçlü bir mesajla tamamlayan Engin Doğan, “Halkın iradesi demir kapılar ardına hapsedilemez. CHP olarak adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelemizi Adıyaman’dan tüm Türkiye’ye kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Muhabir: Adıyamanlılar Net