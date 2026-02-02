AK Parti'ye geçen haftalarda CHP'den istifa ederek katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın emekli maaşlarına ilişkin açıklamaları, kamuoyunda tartışma yarattı. Çakır'ın sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da rahatsız ettiği belirtildi.

Çakır, katıldığı bir televizyon programında emekli maaşlarını eleştiren vatandaşlara yönelik ifadelerde bulundu. Çakır, 20 bin liralık emekli maaşının tartışılmasını eleştirerek, Türkiye'nin jeopolitik konumuna dikkat çekti ve güvenlik tehditleri üzerinden emeklilerin taleplerini değerlendirdi. Çakır, açıklamalarında şunları söyledi:

'Emekli maaşının üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!'

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çakır'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yönetiminin de açıklamalardan rahatsız olduğunu ifade etti. Tayyar, paylaşımında ayrıca milletvekilliği seçim sistemiyle ilgili eleştirilerini de dile getirerek dar bölge seçim sistemi önerisini yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak : PERRE