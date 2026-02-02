ASAL Araştırma ve Danışmanlık, 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2 bin 200 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara açık uçlu olarak 'Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?' sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 23,2 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 14,0 ile takip ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 11,3 oranında destek gördü.

Listenin devamında Selahattin Demirtaş yüzde 6,0, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 5,9 ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 3,7 oranında tercih edildi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu yüzde 3,3, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2,4, Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu yüzde 2,0 ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1,8 oy aldı.

Dikkat çeken bir diğer sonuç ise 'Hiçbiri' diyenlerin oranı oldu. Ankete katılanların yüzde 19,9'u mevcut liderlerden memnun olmadığını belirtirken, 'Diğer' yanıtını verenlerin oranı yüzde 3,5 ve 'Fikrim yok / Cevap yok' diyenlerin oranı yüzde 3,0 olarak kaydedildi.

Araştırma, Türkiye genelinde seçmenin önemli bir bölümünün mevcut isimler dışında farklı bir lider arayışında olduğunu da ortaya koydu.

Anketin genel sıralaması şu şekilde oluştu:

Recep Tayyip Erdoğan: %23,2

Mansur Yavaş: %14,0

Ekrem İmamoğlu: %11,3

Selahattin Demirtaş: %6,0

Özgür Özel: %5,9

Devlet Bahçeli: %3,7

Müsavat Dervişoğlu: %3,3

Ümit Özdağ: %2,4

Yavuz Ağıralioğlu: %2,0

Fatih Erbakan: %1,8

Diğer: %3,5

Hiçbiri: %19,9

Fikrim yok / Cevap yok: %3,0

Kaynak : PERRE