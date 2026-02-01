AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, 28. Dönem Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in katılımlarıyla gerçekleştirilen Adıyaman İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Resul Kurt yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

'Milletimizle gönül bağımızı güçlendiren, istişare kültürünü esas alan yoğun ve verimli bir çalışma haftasını geride bıraktık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ortak akıl ve istişare anlayışı doğrultusunda, teşkilatımızın her kademesinden gelen görüşleri değerlendirdik. Hafta boyunca; esnafımızı ziyaret ederek sahadaki beklenti ve talepleri yerinde dinledik, dernek ziyaretlerimizle toplumsal dayanışmayı güçlendirdik. İl ve Merkez İlçe Başkanlığı ziyaretlerimiz kapsamında teşkilat çalışmalarını ele aldık; Valilik ziyaretimizde ise şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunduk. Organize Sanayi Bölgesi, fabrika, kooperatif ve oda ziyaretlerimizle üretim yapan işletmelerimiz ve emek veren çalışanlarımızla bir araya gelerek Adıyaman'ımızın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Hemşerilerimizle kurduğumuz bu güçlü temaslarla talep ve önerilerini doğrudan dinleme imkânı bulduk. AK Parti saflarına katılan yeni yol arkadaşlarımızla birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Milletin umudu, Türkiye'nin geleceği olan AK Parti; milletle yol yürümek isteyen herkese her zaman açık bir çatı olmaya devam etmektedir. Şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunan iş insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek Adıyaman'ımızın geleceğine dair istişarelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; eser, hizmet ve gönül siyaseti anlayışıyla Adıyaman'ımız ve ülkemiz için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.'

