Bu kapsamda Hudut Kartalları olarak adlandırılan birlikler, Hakkâri hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında 5 bin 842 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması için Esendere Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Hudut hattında yasa dışı geçişler ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonların, azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi

Kaynak : PERRE