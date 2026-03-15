Adıyaman İmamağa Mahallesi Eski Samsat Caddesi üzerinde, işyerlerinden ve bir kurumdan bakır ve hurda çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemede, işyerlerinden ve kurumdan toplam 60.000 TL değerinde 120 kilogram bakır ve 60 kilogram hurda musluk başlığı çalındığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin M. G., A. T., Y. G. ve S. T. olduğunu tespit ederek, adreslerine yapılan baskın sonucu çaldıkları malzemelerle birlikte gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

