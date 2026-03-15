Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman ve çevresinde bugün hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Adıyaman için sarı kodlu alarm verildi. Yapılan son değerlendirmelere göre Adıyaman'da sağanak yağış bekleniyor. İl yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay'da rüzgarın fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği, Adıyaman'da ise sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman ve çevresindeki vatandaşların ulaşım ve yüksek kesimlerde güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarı verilen diğer iller arasında Adana, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye yer alıyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre kar uyarısı yapılan iller arasında ise Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, Bitlis, Van, Hakkari ve Ağrı olarak duyuruldu.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK