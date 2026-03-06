Kent genelinde 74 ekip, 280 polis ekibinin katılımıyla 49 park ve bahçede, 19 konteyner kentte polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 23 bin 05 kişinin sorgulaması yapılırken, 620 araç aranırken, 43 motosikletin ise denetimi yapıldı.

Polis ekipleri tarafından eksiklikleri tespit edilen araçlara 609.355 TL idari para cezası uygulanırken, 1 araç gümrük yasaklı olması sebebiyle trafikten men edilmiş, 1 motosiklet sürücüsüne 30.596 TL idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu. Araması olan 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

