Besni'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde yakalandı. Narkotik dedektör köpeği Bodri'nin de görev aldığı aramada, toplam 1 ton 413 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu belirtilirken, maddelerin imha edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gençleri hedef alan uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

HABER: EDİRNE (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS