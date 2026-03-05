Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde yakalandı. Narkotik dedektör köpeği Bodri'nin de görev aldığı aramada, toplam 1 ton 413 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu belirtilirken, maddelerin imha edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gençleri hedef alan uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

HABER: EDİRNE (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE