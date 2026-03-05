Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı kapsamında sahada denetimlerini yoğunlaştırdı. Sahur mesaisinde ekmek fırınlarını denetleyen ekipler; ürünlerin gramaj uygunluğu, güncel fiyat tarifeleri, hijyen koşulları ve üretim alanlarının temizlik standartlarını ayrıntılı şekilde inceledi.

Sahur Saatlerinde Yoğun Kontrol

Denetimler sırasında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde işletmelere gerekli uyarılar yapılarak eksikliklerin giderilmesi için yasal süre tanındı. Belediye yetkilileri, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren hijyen ve gramaj konularında taviz verilmeyeceğini, denetimlerin Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde devam edeceğini bildirdi.

'Önceliğimiz Halk Sağlığı'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur içinde alışveriş yapabilmesi için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Başkan Tutdere, açıklamasında, Ramazan ayında hemşehrilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu ifade ederek, temel amaçlarının esnafı cezalandırmak değil, üretimde standartları korumak ve halk sağlığını güvence altına almak olduğunu söyledi. Tüm esnafın gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını da vurguladı.

