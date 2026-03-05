Programın sonunda pansiyonda kalan öğrencilerle birlikte iftar yapıldı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ile İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma iklimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Programda öğrencilerle sohbet eden Şirik, gençlerin duygu ve düşüncelerini dinledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yalnızca akademik başarıya değil; değer, erdem, sorumluluk ve güçlü bir gönül dünyasına sahip bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Şirik, sağlık alanındaki deneyimlerinden ve kariyer yolculuğundan söz etti. Gelecek hedefleri belirlerken azim, emek ve disiplinin önemine değinen Şirik, insan odaklı çalışmanın meslek hayatındaki yerini anlattı.

Programın devamında Şirik ve İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul pansiyonunda kalan öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Buluşma, Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu yansıtan sıcak bir ortamda sona erdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE