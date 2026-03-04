Adıyaman Belediyesi 2026 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan 11 madde görüşülerek karara bağlandı.

Gençlere Yönelik Destek Kararı

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri YKS desteği oldu. Belediye sınırları içinde ikamet eden öğrencilerin 2026 YKS sınav ücretlerinin Adıyaman Belediyesi tarafından karşılanmasına ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Tutdere, kararın ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'Bu memleketin çocuklarının okuması için yapacağımız her destek çok kutsaldır. Adıyaman deprem şehri. Henüz yaralar tam olarak sarılmış değil. Böyle bir dönemde gençlerimizin eğitim yolculuğunda maddi yüklerini azaltmak bizim görevimizdir. Sevgili gençler, siz hayal ettiğiniz üniversiteye girmek için çalışın. Çalışın, sınav ücreti bizden; çalışmak sizden. Adıyaman Belediyesi olarak tüm gruplarımızla birlikte gençlerimizin yanındayız.'

Bölgesel Gelişmelere İlişkin Mesaj

Başkan Tutdere, konuşmasında uluslararası gelişmelere de değinerek, bölgede yaşanan saldırılara ilişkin kınama mesajı verdi ve barış çağrısında bulundu. Başkan Tutdere, 'Bölgemizde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından uluslararası hukuk hiçe sayılarak İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucu masum insanların hayatını kaybetmesi hepimizin vicdanını yaralamaktadır. Adıyaman Belediye Meclisi olarak İran'a yönelik uluslararası hukuka aykırı bu saldırıyı kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Dileğimiz ve temennimiz bir an evvel bölgede barışın sağlanması ve masum insanların ölmemesidir' dedi.

Ramazan ve 6 Şubat Hazırlıkları

Şubat ayında yürütülen çalışmalara değinen Tutdere, 6 Şubat anmalarının gerçekleştirildiğini belirtti. Ramazan ayı kapsamında Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Altyapı ve Saha Çalışmaları

Yoğun yağışların ardından oluşan sorunlara karşı ekiplerin sahada olduğunu belirten Başkan Tutdere, 'Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Bu mağduriyeti gidermek için gerekli tedbirleri aldık.' dedi.

Araç Desteği ve Görüşmeler

Ankara temaslarına ilişkin bilgi veren Tutdere, çeşitli kurumlarla yapılan görüşmeler kapsamında araç desteği sağlandığını ve farklı bakanlıklarla işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildiğini aktardı.

Halk Ekmek Fabrikası Üretime Başladı

Meclis kararıyla kurulan Halk Ekmek Fabrikası'nın üretime başladığını belirten Tutdere, 'Bugün itibarıyla üretime geçen Halk Ekmek Fabrikamızı açtık. Adıyaman'ımız için hayırlı olsun.' dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE