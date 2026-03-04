Adıyaman Belediyesi tarafından Yenimahalle'de yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Abdurrahman Tutdere, burada yaptığı açıklamada, 'Bu bölgede içme suyu, yağmur suyu ve diğer altyapı hatlarımızı tamamen yeniledik. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde asfalt serimine başladı' dedi.

Çalışmalar kapsamında, Yenimahalle'de içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesinin ardından asfalt çalışmalarına başlandı. Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda önce freze yöntemiyle mevcut asfalt sökülerek zemin serime uygun hale getirildi. Ardından finişer makinesiyle sıcak asfalt serimine geçildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, kent genelinde kapsamlı bir asfalt seferberliği yürütüldüğünü ifade etti.

Kent Genelinde Asfalt Seferberliği

Yenimahalle'de özellikle Fevzi Çakmak Okulu'nun bulunduğu caddede altyapı çalışmalarının daha önce tamamlandığını belirten Başkan Tutdere, şunları söyledi:

'Bu bölgede içme suyu, yağmur suyu ve diğer altyapı hatlarımızı tamamen yeniledik. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde asfalt serimine başladı. Şehrimizin farklı noktalarında hem yama ekiplerimiz hem de asfalt serim ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojik koşulların elverdiği ölçüde çalışmalarımızı kesintisiz sürdürerek yol ağımızı kısa sürede standartlarına uygun ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz.'

Sahada 7/24 Çalışma

Hava koşulları elverdikçe, en kısa sürede tüm yolları konforlu hale getireceklerinin altını çizen Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahadayız. Hava koşulları elverdiği sürece ortaya çıkan tüm olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Halkımızın yanında, görevimizin başında, onların hizmetindeyiz.' dedi.

Mahalle Sakinlerinden Memnuniyet

Yenimahalle sakinleri ise altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt seriminin kısa sürede başlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tutdere ve sahada görev yapan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE