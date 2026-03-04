Gerçekleşen toplantıda, Adıyaman genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınarak mevcut durum değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilerek; modelin öğrencilerin akademik gelişimi, mesleki yeterlilikleri ve karakter inşasına daha güçlü şekilde yansıtılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca; Meslek liselerinde üretim temelli eğitimin güçlendirilmesi, Öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına uygun, nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesi, Kamu-özel sektör iş birliği protokollerinin artırılması,12. sınıf öğrencilerinin yükseköğretime geçiş süreçlerinde rehberlik ve akademik destek çalışmalarının etkinleştirilmesi,Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin imkân, başarı ve üretim kapasitesinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla stratejik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi hususlarında değerlendirme ve planlamalar gerçekleştirildi.

Kaynak : PERRE