Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen Adıyaman'da ekonomik toparlanmanın sağlanamadığını savunan Alsan, KOSGEB tarafından deprem sonrası verilen kredilerin geri ödeme gününün geldiğini ifade etti.

'Esnaf hazır değil'

Alsan, 'Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen ticari hayatın hâlâ ayağa kalkamadığı Adıyaman'da, KOSGEB tarafından deprem sonrası verilen kredilerin geri ödeme günü bugün itibarıyla başlamıştır. Defalarca uyardık. Defalarca 'erken' dedik, 'esnaf hazır değil' dedik, 'bu borçlar ötelenmezse ekonomik yıkım derinleşir' dedik. Ancak ne yazık ki sesimiz duyulmadı' dedi.

Bugün itibarıyla KOSGEB ödemelerinin başladığını belirten Alsan, esnafın kazancıyla değil, borçlanarak ödeme yapmak zorunda bırakıldığını öne sürerek, 'Bugün Adıyaman esnafı, işinden kazandığı parayla değil; eşinden, dostundan borç bularak, başka kredilere başvurarak, geleceğini ipotek altına alarak ödeme yapmak zorunda bırakılmıştır. Bu tablo ne ticari akılla ne de sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaktadır' ifadelerine yer verdi.

'Bu bir ekonomik acil durumdur'

6 Şubat depremlerine işaret eden Alsan, '6 Şubat depremlerinde sadece binalar yıkılmadı; tezgâhlar dağıldı, müşteri kayboldu, sermaye eridi, umut azaldı' dedi.

Deprem sonrası verilen kredilerin 'can suyu' olarak anlatıldığını belirten Alsan, bugün gelinen noktada bu kredilerin borç baskısına dönüştüğünü savundu ve durumu 'ekonomik bir acil durum' olarak nitelendirdi.

Alsan, şu soruları yöneltti:

'Çarşı henüz canlanmamışken bu ödeme neyin karşılığıdır? Esnaf siftah yapamıyorken taksit dayatmak hangi vicdana sığar? Deprem bölgesine pozitif ayrımcılık vaadi nerede kalmıştır?'

6 Maddelik Talep

Anahtar Parti olarak taleplerinin net olduğunu belirten Alsan, şu çağrıyı yaptı:

'1. Deprem bölgesi KOSGEB kredi geri ödemeleri derhal ertelenmelidir.

2. Faizsiz ve cezai işlem olmaksızın en az 1 yıl öteleme sağlanmalıdır.

3. İşini tamamen kaybeden esnaf için kısmi borç silme mekanizmaları devreye alınmalıdır.

4. Masa başından değil, sahadan gelen gerçeklere göre karar alınmalıdır.

5. Adıyaman milletvekillerimizin bu saat itibariyle Adıyaman'a yapacağı en büyük katkı bu borçları sildirmek veya erteletmek için bakanların kapısını aşındırmak olacaktır.

6. Adıyaman ticaretinin ve sanayisinin durma noktasına gelmesi tehdidiyle karşı karşıya kalmaması için Sayın Valimiz Osman Varol'u da bakanlıklar nezdinde ivedi şekilde girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz.'

'Esnaf ayakta kalamazsa şehir ayağa kalkamaz'

Açıklamasının sonunda Alsan, 'Biz bu açıklamaları siyaset olsun diye yapmıyoruz. Biz bu sözleri, kepenk kapatmamak için direnen esnafın sesi olmak için söylüyoruz. Unutulmamalıdır ki; esnaf ayakta kalamazsa şehir ayağa kalkamaz, şehir ayağa kalkamazsa Türkiye toparlanamaz. Adıyaman sahipsiz değildir. Esnaf yalnız değildir. Bu yanlışın karşısında susmayacağız' ifadelerini kullandı.

Haber: ADIYAMAN (PERRE) - (Şeriban ÖZÇAKMAK)

Kaynak : PERRE