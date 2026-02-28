Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, 28 Şubat post-modern darbesinin yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Gümüş, açıklamasında Türkiye'nin darbe süreçlerinden dersler çıkardığını belirterek, 28 Şubat sürecinin yalnızca bir siyasi müdahale olmadığını; aynı zamanda millet iradesine, inanç özgürlüğüne ve demokratik haklara yönelik kapsamlı bir baskı süreci olduğunu vurguladı.

Gümüş,'En kötü demokrasi, en iyi darbe idaresinden daha evladır. 28 Şubat sürecinde seçilmiş hükümetlere yönelik baskılar, siyasi yasaklar ve eğitim alanında yaşanan mağduriyetler Türkiye'ye ağır bedeller ödetmiştir. Milletin iradesini yok sayan her anlayışın karşısındayız. Sandığın ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmezdir' ifadelerine yer verdi.

28 Şubat döneminde demokrasi dışı yöntemlerle toplumun dizayn edilmeye çalışıldığını ifade eden Gümüş, bu tür müdahalelerin kısa vadede sonuç almış gibi görünse de uzun vadede milletin vicdanında mahkûm edildiğini belirtti. Türkiye'nin artık darbe ve vesayet dönemlerini geride bırakma kararlılığında olduğunu dile getiren Gümüş, demokratik kazanımlara sahip çıkmanın herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

Gümüş, açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'nin ancak milli iradeye saygı temelinde yükselebileceğini ifade etti ve '28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız. Çözüm sandıktır, çare milli iradedir' sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Haber: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE