Vali Osman Varol 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programı kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde geleceğin teminatı, yarınların mimarı olan gençlerle bir araya geldi.

Samimiyetin, heyecanın ve umut dolu hayallerin buluştuğu bu anlamlı programda öğrencilerimizle içten ve ilham veren bir sohbet gerçekleştiren Vali Osman Varol,aile kavramının toplumdaki yeri, etik değerlerin bireyin karakter inşasındaki önemi ve modern dünyada kültürün taşıdığı anlam üzerine yapılan söyleşide gençlerin bilinçli, donanımlı ve köklerine bağlı bireyler olarak yetişmesinin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha altını çizdi.

Vali Varol daha sonra program kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan gençlerle iftar yaptı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE