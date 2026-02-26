Başkan Özçakmak, şehirde tek bir Şire Pazarı bulunduğunu belirterek, yanlış bilgilendirmelerin düzeltilmesini istedi.

Adıyaman Şire Pazarı Başkanı Ali Rıza Özçakmak, kentte 'Eski Şire Pazarı' diye bir yerin bulunmadığını belirterek, 'Burası Şire Pazarı'dır. 2015 yılından bu yana hizmet veriyoruz' dedi.

Açıklamasında mevcut yerin Eskisaray Camii yanında bulunduğunu ifade eden Özçakmak, 'Burası Şire Pazarı. Eski Şire Pazarı diye bir yerimiz yoktur. Orası eski Hâl Pazarı'dır. Adıyaman'da sadece bir Şire Pazarı vardır ve 2015 yılından bu yana burada hizmet vermekteyiz' dedi.

Yetkililere de çağrıda bulunan Özçakmak, söz konusu alanla ilgili düzenleme talebinde bulunarak, 'Yetkililerden ricam, oranın kaldırılmasıdır. Çünkü Eski Şire Pazarı diye bir yer yoktur' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN-Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE