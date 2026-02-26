Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek Altınşehir Kadın Danışma Merkezi, düzenlenen ziyaretle kapılarını açtı.

Bu merkez yalnızca bir bina değil; dayanışmanın, umudun ve yeniden ayağa kalkma iradesinin güçlü bir sembolü oldu.

Uluslararası Dayanışmanın Gücü

Merkez, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) desteğiyle hayata geçirildi. Özellikle çocuk bekleme ve oyun alanlarının donanımı ise örnek bir iş birliğiyle tamamlandı.

Rotary 2420. Bölge Federasyonu'na bağlı Şişli Rotary Kulübü, Almanya 1800. Bölge Federasyonu Hizmetler Komitesi, Hameln Rotary Kulübü ve Nemrut Rotary Kulübü'nün maddi destek ve iş birliğiyle çocuklara güvenli ve sıcak bir alan oluşturuldu.

Bu alanlar, sadece fiziksel bir düzenleme değil; çocukların anneleri destek alırken huzur içinde vakit geçirebileceği bir güven çemberi anlamına geliyor.

'Bu Kente Destek Olmak Bizi Mutlu Ediyor'

Ziyarete katılan heyet, merkezde incelemelerde bulunurken kadınlarla ve çocuklarla bir araya geldi. Ayrıca birkaç ay önce açılan Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi'ni de ziyaret eden heyet, el sanatları ve ahşap boyama kurslarına katılan kadınlarla, müzik kursundaki öğrencilerle sohbet etti.

ICC Türkiye-Almanya Dostluk Birliği Başkanı Thomas König, Adıyaman'da yeni projelere devam edeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Depremin yaraları hızla sarılmaya devam eden kentte insanların kendilerini geliştirebilecekleri, farklı meslek dallarında eğitim alarak meslek sahibi olabilmeleri için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu misafirperver kente gelmek ve buradaki insanlara destek olmak hepimizi çok mutlu ediyor.'

'Zor Günler Yaşadılar Ama Umutlarını Kaybetmediler'

Şişli Rotary Kulübü Başkanı Ahmet Kepkep ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Türkiye'nin en batısından, hatta dünyanın en batısından Almanya'dan gelen Rotaryen dostlarımızla birlikte Adıyaman'da olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu şehirde her zaman güzel projeler yapıyoruz. Çünkü insanları çok kıymetli, misafirperver ve sıcak kanlı. Zor günler yaşamış olmalarına rağmen yaşama umutları bizleri de motive ediyor. Özellikle kadın ve çocukların faydalanabileceği merkezlere destek olmaya gayret ettik. İnşallah yine güzel projelerle Adıyaman'ın yanında olmaya devam edeceğiz.'

Adıyaman İçin Büyük Bir Kazanım

Kadın Danışma Merkezi bünyesinde oluşturulan çocuk alanları, ulusal ve uluslararası dayanışmanın somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu merkez, kadınların güçlenmesine, meslek edinmesine ve hayata daha güvenle tutunmasına katkı sunarken; çocuklar için de güvenli, sıcak ve umut dolu bir alan oluşturuyor.

Adıyaman'da yükselen bu dayanışma köprüsü, yalnızca bugünü değil, yarını da inşa ediyor.

ICC Türkiye-Almanya Dostluk Birliği Başkanı Thomas König, Şişli Rotary Kulübü Başkanı Ahmet Kepkep, Proje Sorumlusu Berfin Seydan, Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem Oranlı, Proje Sorumlusu Feri Binzet ve Adıyaman Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Sorumlusu Fadime Ayaz ve Rotaryenler merkezde incelemelerde bulunarak hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE