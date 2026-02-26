2026 TARSİM Bilgilendirme Toplantısı Merkez Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl Müdürü Abdulkadir Akkan'ın başkanlık ettiği toplantıya oda ve birlik başkanları, tarım sektöründen temsilciler, çok sayıda çiftçi katıldı.

TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nden uzmanların da katıldığı toplantıda, çiftçilere 2026 Yılında TARSİM kapsamı ve Bitkisel üretim, hayvan yetiştiriciliği, arıcılık ve örtüaltı tarım alanlarındaki uygulama yöntemleri anlatıldı. T

ARSİM konusunda çiftçilerden gelen sorular, İl Müdürü Akkan ve bölge müdürlüğü uzmanları tarafından cevaplandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE