Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, kentteki bir düğün salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli ve aileleri katıldı.

İftar öncesinde salonu tek tek gezen Başkan Tutdere, çalışanlarla sohbet etti, personelin taleplerini dinledi ve aileleriyle yakından ilgilendi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Tutdere, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde emek veren personele teşekkür etti.

İftarın ardından konuşan Başkan Tutdere, belediyenin tüm çalışanlarıyla büyük bir aile olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Tutdere, belediyenin gücünü çalışanların özverisinden ve kente olan bağlılıktan aldığını ifade etti.

Deprem sonrası süreçte yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Tutdere, yaklaşık 23 aylık görev süresinde hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydetti. Personelin sahada büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin halk için hizmet üretmeye devam edeceğini söyledi.

Program, personel ve ailelerin Başkan Tutdere ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE