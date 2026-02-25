Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, S.S. 114 Nolu Servisçiler Kooperatifi Başkanı Yusuf Daşkol, Şoförler Cemiyeti Başkanı Turabi Bayır ile Esentepe, Hastane ve Karaali duraklarının başkanları, okul servisi firmaları temsilcileri ve şoförlerle iftar programında buluştu.

İftar sofrasında gerçekleştirilen buluşmada konuşan Tutdere, şehrin yükünü omuzlayan servis esnafının önemli bir görev üstlendiğini belirterek, gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet veren tüm şoförlere teşekkür etti.

Başkan Tutdere, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, 'Şehrimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden hemşehrilerimize hizmet veren esnafımızın her zaman yanındayız' dedi.

Program, karşılıklı görüş alışverişi ve sohbetin ardından sona erdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE