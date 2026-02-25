Adıyaman Valiliği, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE