24 Şubat 2026 Salı gününden itibaren motorin grubunda yapılan 2 lira 40 kuruşluk artış, akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri fiyatları etkilemeye devam ederken, en dikkat çekici artış Adıyaman'da yaşandı.

Adıyaman Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 59,29 TL

Motorin: 62,59 TL

LPG: 30,74 TL

Motorin fiyatının 60 TL sınırını aşmasıyla birlikte Adıyaman, fiyatların en yüksek seviyelere ulaştığı iller arasında yer aldı.

Büyükşehirlerde Güncel Akaryakıt Fiyatları ise Şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 57,17 TL

Motorin: 60,30 TL

LPG: 30,29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 57,00 TL

Motorin: 60,15 TL

LPG: 29,69 TL

ANKARA

Benzin: 58,10 TL

Motorin: 61,41 TL

LPG: 30,17 TL

İZMİR

Benzin: 58,37 TL

Motorin: 61,69 TL

LPG: 30,09 TL

