Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 savaş uçağının görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hv. Plt. Bnb. İbrahim Bolat için taziye mesajı yayımladı.

Özhan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

'Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu kahraman pilotumuz İbrahim Bolat'ın şehit olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.

Vatanımızın huzuru ve güvenliği için fedakârca görev yapan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin emaneti olan ailesi milletimize emanettir. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE