Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ramazan Çarşısı, Ramazan ayının ilk gününden itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlamıştı. Yoğun ilgi gören çarşının resmi açılış töreni bugün gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Mahallesi'nde kurulan Ramazan Çarşısı'nın açılış programına Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AK Parti Kahta ilçe Başkanı Gaffar Çelebi, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Ramazan Kültürünü Yaşatmayı Amaçlıyoruz'

Törende konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan Çarşısı'nın sadece bir alışveriş alanı olmadığını belirterek, 'Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Ramazan Çarşımızı, Ramazan ayının ilk gününden itibaren halkımızın hizmetine sunduk. Bugün ise resmi açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız; geleneksel Ramazan kültürünü yaşatmak, esnafımıza destek olmak ve hemşehrilerimizin bu mübarek ayı daha anlamlı bir atmosferde geçirmesini sağlamaktır.' dedi.

'Birlik ve Beraberliğe Katkı Sunuyor'

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ise Ramazan Çarşısı'nın ilçede birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ramazan Boyunca Etkinlikler Düzenlenecek

Ramazan ayı boyunca çarşı alanında çocuklara yönelik etkinlikler, dini sohbetler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve çeşitli programların düzenleneceği belirtildi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği çarşının hem sosyal dayanışmaya katkı sunduğu hem de ilçe esnafına ekonomik destek sağladığı ifade edildi.

Açılış programının ardından protokol üyeleri stantları ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Başkan Hallaç, programa katılan tüm davetlilere teşekkür ederek Ramazan Çarşısı'nın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

