Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, son yıllarda 'festival' ve 'panayır' adı altında ilçede düzenlenen geçici satış organizasyonlarının yerel esnafa zarar verdiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

'Geçici Organizasyonlar Kayıtlı Esnafı Zor Durumda Bırakıyor'

Başkan İşeri, özellikle düğün salonlarında 3-5 günlüğüne açılan ve herhangi bir yerel yönetim ya da sivil toplum kuruluşu iş birliği olmadan faaliyet gösteren organizasyonların kayıtlı esnafı zor durumda bıraktığını söyledi.

İşeri, 'Festivaller normalde yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak organizasyonlarıdır. Ancak bugün ilçemizde belediyenin herhangi bir katkısı olmadan bir organizasyon şirketi geliyor, düğün salonunu kiralıyor, bir hafta ticaretini yapıp gidiyor. Geçici satış noktalarının vergi, sicil kaydı ve iş yeri açma ruhsatı gibi yükümlülükler olmadan faaliyet gösteriyorlar. Bu durum hem vergi kaybına yol açıyor hem de yerel esnafın ticaretini sekteye uğratıyor' ifadelerini kullandı.

'3 Metrelik Alanlar 50 Bin Liraya Satılıyor'

Deprem sonrası ekonomik olarak zor bir süreçten geçen ilçe esnafının ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten İşeri, geçici satış organizasyonlarının ekonomik dengeyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

İşeri, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığı bir dönemde, festival adı altında düğün salonlarını kiralayanlar 3 metrelik alanları yaklaşık 50 bin liradan başkalarına satıyor. Şehrimizle ilgisi olmayan firmalar gelip kısa süreli satış yapıyor ve ilçedeki mağaza, dükkân ve pazar esnafına büyük zarar veriyor.'

Yetkililere Çağrı

Başkan İşeri, yerel esnafın korunması amacıyla ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

İşeri, 'Konuyla ilgili Kahta Kaymakamlığı, Kahta Belediyesi ve Kahta Esnaf Odası'na çağrıda bulunuyoruz. Yerel esnafın korunması için gerekli denetim ve düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.' İfadelerine yer verdi.

Sivas ve Nilüfer Örneği

Benzer uygulamaların farklı illerde de gündeme geldiğini belirten İşeri, Sivas'ta düzenlenmesi planlanan Kadın Giyim Festivali'nin belediye zabıta ekiplerinin müdahalesiyle açılmadan kapatıldığını ifade etti.

Ayrıca Nilüfer'de FSM Hastane Alanı üstünde kurulması planlanan bir festivale, Şadi Özdemir tarafından izin verilmediğini belirten İşeri, 'Belediye burada kendi esnafına sahip çıktı. Aynı hassasiyeti Kahta Belediyesi'nden de bekliyoruz' dedi.

'Yerel Esnafın Korunması Büyük Önem Taşıyor'

Başkan İşeri, yerel esnafın korunmasının ilçenin ekonomik düzeni ve kayıtlı ticaretin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE