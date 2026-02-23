Başkan Alsan, "23 yılın sonunda size düşen fakir sofrasına misafir olmak değil, sofrasına oturacak fakir bırakmamaktı" dedi.



Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye’deki derinleşen ekonomik krize ve yoksulluğun siyasallaştırılmasına sert tepki gösterdi. Ramazan ayı boyunca siyasilerin "fakir sofrası" paylaşımlarını eleştiren Alsan, asıl başarının yoksulluğu ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.



"Yoksulluğu Yönetmek Bir Başarı Değildir"



23 yıllık iktidar döneminde her Ramazan ayında aynı manzaraların tekrarlandığını belirten Alsan, şu ifadeleri kullandı:

"Kameralar kuruluyor, fakir sofralarına oturuluyor, aynı cümleler tekrar ediliyor. Elbette paylaşmak, hatırlamak kıymetlidir ama insanın içi sızlamadan edemiyor. Yoksulluğu yönetmek bir başarı değildir; yoksulluğu azaltmak, bitirmektir başarı. Her Ramazan aynı evlere gidip aynı tabaklara kaşık sallamak, sorunun çözülemediğinin itirafıdır."



Muhabir: Adıyamanlılar Net