Başkan Alsan, "Adaletli bir düzen ve güçlü denetimle Adıyaman ticareti yeniden nefes alacak" dedi.



Anahtar Parti Adıyaman İl Teşkilatı, şehrin ekonomik kalkınmasında kilit rol oynayan esnaf temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Adıyaman Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığına seçilen Mustafa Duymuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



"Esnafın Çilesi: Kira Bedelleri ve Haksız Rekabet"



Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Başkan Alsan, şehrin mutfak kültürünü yaşatan lokantacı ve tatlıcı esnafının karşı karşıya kaldığı zorlukları bizzat esnaf temsilcilerinden dinledi.

Görüşmede öne çıkan en büyük sorunların başında, işletmeciliği her geçen gün daha da zorlaştıran fahiş kira bedelleri geldi.



Esnafın nefes almakta güçlük çektiğini belirten Alsan, bir diğer önemli sorunun ise kayıtsız işletmeler olduğunu vurguladı. Herhangi bir vergi yükümlülüğü ve belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmelerin, kurallara uyan dürüst esnaf için ciddi bir haksız rekabet oluşturduğuna dikkat çekilerek, denetimlerin adil ve etkin biçimde sıklaştırılması talebi dile getirildi.



"Sorunları Not Ettik, Takipçisi Olacağız"



Ziyaret sonrası bir değerlendirmede bulunan İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin emeğini, alın terini ve bereketini temsil eden esnafımızla gönül köprülerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Emeğiyle ayakta durmaya çalışan esnafımızın yaşadığı sıkıntıları birinci ağızdan not ettik. Bu talepleri sahipsiz bırakmamak adına kararlılıkla takip edeceğiz. İnanıyoruz ki; adaletli bir düzen, güçlü bir denetim ve esnafın yükünü hafifleten politikalarla Adıyaman’da ticaret yeniden canlanacaktır."



"Yeni Yönetime Başarı Dileği"



Nazik ev sahipliği için Oda Başkanı Mustafa Duymuş’a teşekkür eden Alsan, yeni yönetime görevinde başarılar diledi. Anahtar Parti olarak "esnafın sesi olmaya ve çözümün parçası kalmaya devam edeceklerini" belirterek ziyaretini sonlandırdı.

Muhabir: Adıyamanlılar Net