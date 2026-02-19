Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'Mansur Yavaş çatı aday olursa destekleriz' mesajı verdiği iddiası siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddiaların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Görüşme, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. İki isim, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABB'YE OPERASYON İDDİALARINA YANIT

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon yapılacağı iddialarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Yavaş, daha önce gerekli açıklamaları yaptıklarını belirtti.

Yavaş, 'Açıklamamızı yaptık. Ankara'da operasyon yapılacaksa kime yapılacağı bellidir. Benim hiçbir korumam yoktur. 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Önüne gelen herkes yüzlerce defa hakkımızda şikayet dilekçesi vermiştir. Bunların hepsi zaman zaman İçişleri Bakanlığı'na iletilmiş, oradan müfettişler gelmiş, soruşturulmuş ve büyük bir oranda tamamında ya takipsizlik kararı verilmiş ya da soruşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir' ifadelerine yer verdi.

'HARAM PARA GIRTLAĞIMIZDAN GİREMEZ'

Açıklamasının devamında iddialı bir yönetim anlayışı ortaya koyduklarını vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

'Benim şöyle bir iddiam var. Ankara, bu ülke şeffaf bir şekilde yolsuzluk yapılmadan yönetilebilir. Bu konuda iddialıyız. Ankara'yı da yönetirken, bu iş bizim namusumuz. Haram para ne benim ne ailemin gırtlağından giremez. Girenlerden de hesabını bizzat kendim sorarım. Alnımız açık. Buna rağmen operasyon yapacaklarsa önce Ankara halkının mallarını söğüşleyen, mallarına konan, milyarlarca liralık zarara uğratan insanlardan başlanması gerekir diye düşünüyorum yoksa adaletten bahsetmek mümkün değil.'

'İTTİFAK GÖRÜŞMESİ YOK'

İYİ Parti'nin herhangi bir ittifaka dahil olup olmayacağına yönelik iddialara ilişkin konuşan Dervişoğlu ise seçimlerden sonra başka siyasi partilerle yapılmış bir ittifak görüşmesi bulunmadığını belirtti.

Dervişoğlu, 'Bizim İYİ Parti olarak şu ana kadar, özellikle seçimlerden sonra başka siyasi partilerle yapmış olduğumuz bir ittifak görüşmesi yok. Ama bu ittifak görüşmelerinde tamamında da doğal olarak İYİ Parti dahil ediliyor. Bizim bilgimiz dışında partimizin adının zikredilmesinden doğrusunu isterseniz bir rahatsızlık duymuyoruz. Çünkü İYİ Parti'nin olmadığı bir denklem artık Türk siyasetinde gündeme dahi getirilemiyordur sonucunu çıkartıyor.

Bu kararlar siyasi partilerin genel başkanlarının tek başına alacağı kararlar değildir. Dolayısıyla tekraren ifade ediyorum ki İYİ Parti'nin herhangi bir siyasi parti ile yapmış olduğu bir ittifak görüşmesi mevcut değildir. Öyle bir görüşme söz konusu olursa kamuoyuna açık bir biçimde yine milletimizle paylaşılarak gerçekleştirilir ve bunun kararı sadece genel başkanın inisiyatifine bırakılmaz' ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI VE 'ÇATI ADAY' İDDİASI

Erken seçim tartışmalarının gündemde olduğu süreçte, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'Mansur Yavaş çatı aday olursa destekleriz' mesajı verdiği iddiası kulisleri hareketlendirdi.

Söz konusu iddianın ardından gerçekleşen Yavaş-Dervişoğlu görüşmesi, olası ittifak ve adaylık senaryoları çerçevesinde farklı değerlendirmelere neden oldu.

2023 SEÇİMLERİNDEKİ 'KORKAK' TARTIŞMASI

2023 seçimleri sürecinde o dönem İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı aday yapmak istediklerini belirtmiş; ancak Yavaş'ın korktuğu için aday olmadığını ifade etmişti.

Yavaş ise söz konusu açıklamalara, 'Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor' sözleriyle karşılık vermişti.

Gelişmeler, erken seçim ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları çerçevesinde siyasi gündemdeki yerini koruyor.

HABER: ANKARA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE