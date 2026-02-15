Başkan Engin Doğan, “Vatandaşın umutsuzluğa sürüklendiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Çare var ve bu çare halktan yana bir yönetim anlayışındadır” dedi.



“EMEĞİN HAKKINI TESLİM EDEN BİR EKONOMİ MÜMKÜN”



Mevcut sistemin gelir adaletsizliğini derinleştirdiğini ifade eden Doğan, üretimi ve istihdamı önceleyen bir modelin şart olduğunu vurguladı. “Genç işsizliğin arttığı, esnafın ayakta kalmakta zorlandığı bir tabloyu normalleştiremeyiz. Kamu kaynaklarını belirli çevrelere değil, doğrudan halka yönlendireceğiz” diye konuştu.



“PLANLI, ŞEFFAF VE SOSYAL DEVLET ODAKLI PROGRAM”



CHP’nin ekonomi programının kapsamlı bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu belirten Doğan, tarımın güçlendirilmesi, KOBİ’lerin desteklenmesi ve sosyal yardımların kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi. “Biz günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Her başlıkta somut ve uygulanabilir çözümlerimiz hazır” ifadelerini kullandı.



“ADIYAMAN İÇİN, TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ”



Açıklamasının sonunda toplumsal dayanışma vurgusu yapan Doğan, “Bu ülke krizlerle anılmayı hak etmiyor. Halkın kaynaklarını yine halk için kullanacak, adaletli ve üretken bir düzeni hep birlikte kuracağız. Değişim mümkün ve çok yakın” dedi.

