Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Komak (Üçkaya) köyünde hayvancılık yapan Ramazan Işık'a ait ahırdaki 8 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapıldı. Kaçak akımın ahırın çatısına temas ettiği ve buradan ahır içindeki demirlere ulaştığı tespit edildi.

Olay yerine gelen ekipler ihbar üzerine akımı keserken, Ramazan Işık, hayvanların saniyeler içinde telef olduğunu belirledi. Telef olan hayvanların maddi değerinin 1 milyon lirayı aştığı ve zararının karşılanmasını talep ettiği bildirildi.

Kaynak : PERRE