Ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olduğuna dikkat çeken Yeni Kahta Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, bu mübarek günlerde mahalle kültürünü yaşatan esnafın desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Çatan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Mübarek Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin ayıdır. Bu mübarek günlerde sofralarımızı bereketlendiren, mahallelerimize can veren yerel esnafımıza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki yerel esnaftan yapılan her alışveriş komşuluk ilişkilerini güçlendirir, mahalle ekonomisini ayakta tutar ve şehrimizin geleceğine katkı sağlar.

Gelin bu Ramazan'da alışverişimizi mahallelerimizdeki bakkaldan, manavdan, kasaptan, fırından, tuhafiyeden ve kırtasiyeden yapalım. Bereketi birlikte büyütelim, dayanışmayı birlikte yaşatalım. Yerel esnaf kazanırsa Kahta'mız ve bölgemiz kazanır, Ramazan bereketi hepimize yayılır.

Bu vesileyle mübarek Ramazan ayının esnafımıza, kentimize, ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayın sağlık, huzur, birlik ve dayanışmaya vesile olması temennisiyle Ramazan ayınız mübarek olsun.'

Kaynak : PERRE