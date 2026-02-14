Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son günlerde etkisini artıran sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kahta-Gerger Karayolu'nun 7'nci kilometresinde meydana gelen yol çökmesi sonrası bölgede trafik akışı tek şerit üzerinden sağlanmaya başlandı.

İlçede aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle dere yataklarında taşkınlar oluşurken, bazı yollarda da hasar meydana geldi. Çökmenin yaşandığı güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine sevk edilen Karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Çöken alan şerit ve dubalarla işaretlenirken, trafik kontrollü şekilde yönlendirildi.

Yetkililer, yağışların devam edebileceğine dikkat çekerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı, vatandaşlardan dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi.

Öte yandan ilçede etkili olan yağmurun önümüzdeki günlerde de aralıklarla sürmesinin beklendiği öğrenildi.

