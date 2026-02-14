Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Semih Yalçın, yazılı basın açıklamasıyla siyasi gündeme ve güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadele konusuna dikkat çeken Yalçın, 'Terörsüz Türkiye'nin hedefi, öncelikle terörü sonsuza kadar Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, ardından huzur ve istikrar ortamının bütün bölgeye yayılmasına vesile olmaktır. Terörsüz Türkiye hem ülkede hem de bölgede siyasi istikrar demektir' ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Yalçın, özellikle CHP'de yaşanan gelişmelere değinerek, 'CHP'de yaşanan gerileme ve iç fetret süreci, hem partinin geleceği hem de onunla siyasi hesap kuran çevreler açısından yıpratıcı günlerin habercisidir' dedi.

Milliyetçi-ülkücü harekete ilişkin mesajlar da veren Yalçın, farklı siyasi arayışlara yönelen isimleri eleştirerek, 'Sözünden dönmenin de davadan dönmenin de mazereti olmaz. Davadan düşenin parçası bulunmaz. Ülkücülük bir iman ve ahlak meselesidir' ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında MHP'nin siyasi çizgisine de değinen Yalçın, partinin kuruluşundan bu yana ilkesel duruşunu koruduğunu belirtti. 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun, Devlet Bahçeli tarafından ortaya konulduğunu hatırlatan Yalçın, bu adımın toplumda karşılık bulduğunu ifade etti.

Yalçın, teşkilatların sahadaki çalışmalarına ilişkin ise, 'Terörsüz Türkiye olgusunu anlatmak amacıyla yurt genelinde 133 bini aşkın etkinlik gerçekleştirdik. Milletimizin bu adıma desteği son derece güçlüdür' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yalçın, terörle mücadelenin ve toplumsal barışın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak : PERRE