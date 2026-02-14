Adıyaman'ın Tut ilçesi Çanakçı köyü yakınlarında etkili olan sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan olay sonrası bölge sakinlerinin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde AFAD, jandarma, polis ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemelerde, iki evin heyelan riski altında bulunduğu belirlendi. Olası bir tehlikeye karşı söz konusu evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliye edilen aile bireylerinden ikisi yakınlarının yanına yerleştirilirken, diğer iki kişi ise ilçe öğretmenevinde misafir edildi.

Heyelanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri artırılırken, sabah saatlerinde DSİ'ye bağlı teknik ekipler bölgede yeniden inceleme gerçekleştirdi. Zemin yapısı ve olası risklere ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan aynı bölgede, 17 Mart 2023'te meydana gelen sel felaketinde 4 kişilik bir ailenin kaldığı konteynerin akıntıya kapılması sonucu can kaybı yaşandığı hatırlatıldı.

Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların riskli alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE