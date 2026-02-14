Adıyaman'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte, Cendere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen çayda yükselen su, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlarla birlikte akışını güçlendirdi. Vatandaşlar, son yıllarda bu kadar yüksek su seviyesini görmediklerini belirtti.

Yetkililer, Cendere Çayı'nın Kahta Çayı üzerinden Atatürk Barajı'na ulaştığını ve artan su seviyesinin baraj gölünün doluluk oranını olumlu yönde etkileyeceğini açıkladı.

