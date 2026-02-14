TÜBİTAK 2204-A 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında bölge derecesi elde eden öğrenciler, Adıyaman'ın Kahta ilçe protokolüyle bir araya geldi. Bölge birincisi olan Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bölge ikincisi Kahta Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı ve danışman öğretmenleri eşliğinde Muhammed Üsame Soysal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Soysal, elde edilen başarılardan dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek çeşitli ödüller takdim etti. Bilimsel projelerin önemine dikkat çeken Kaymakam Soysal, gençlerin akademik çalışmalarına her zaman destek verdiklerini belirterek başarılarının devamını diledi.

Kaynak : PERRE