Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Yaşanan olumsuzluk sonrası belediye ekipleri ilçenin farklı noktalarında çalışma yürüttü.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, selin ardından ekiplerin sahada görev yaptığını belirterek, 'Dün akşam ilçemizi etkisi altına alan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle ekiplerimiz tüm gücüyle sahada çalışmaktadır. İlçemizi normale döndürmek için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz ve yaraları birlikte saracağız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE