Başkan Haşim Asnuk, açıklanan plana göre deprem konutları için 2 yıl ödemesiz, ardından 18 yıl boyunca faizsiz ve sabit taksit uygulandığını; aylık taksitlerin yaklaşık 8 bin 750 TL olarak belirlendiğini, peşin alımlarda ise konut bedelinin yaklaşık 484 bin TL'ye kadar düştüğünü hatırlattı. Bu rakamların, depremde her şeyini kaybeden ev sahibi vatandaşlar açısından ödenebilir ve makul bir kolaylık sunduğunu belirten Asnuk, bu yönüyle düzenlemeyi olumlu bulduklarını ifade etti.

'Deprem kiracıları da derinden etkiledi'

Depremin yalnızca ev sahiplerini değil, kiracıları da derinden etkilediğini vurgulayan Asnuk, Adıyaman'da binlerce ailenin kiracı olduğu için bu imkânlardan yararlanamadığını kaydetti. Kirada otururken evini, eşyasını ve düzenini kaybeden vatandaşların da mağdur edildiğini belirten Asnuk, kiracıların konut sorununun depremden önce de var olduğunu, depremden sonra ise daha da ağırlaştığını dile getirdi.

'Sosyal devlet anlayışı kiracıyı da kapsamalı'

Sosyal devlet anlayışının, ekonomik durumu ev almaya elverişli olmayan vatandaşlara destek verilmesini gerektirdiğini ifade eden Asnuk, gerekirse bu kesimlerin konut sahibi yapılması gerektiğini söyledi. 6 Şubat depremlerinden bu yana en fazla etkilenen kesimlerin başında ev sahibi olmayan depremzedelerin geldiğine dikkat çeken Asnuk, ömrü boyunca ev sahibi olamamış vatandaşların bu imkânlardan faydalandırılmasının anlamlı ve vicdani bir adım olacağını belirtti.

'Temel mesele adalettir'

Bugün evi olan ve depremde yıkılan bir vatandaşın, her şeye rağmen evi hiç olmayan bir kiracıya göre daha avantajlı durumda olduğunu savunan Asnuk, yeniden inşa sürecinde önceliğin evi olmayan depremzedelere verilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu vurguladı.

'Kiracılar için de ödenebilir bir model mümkündür'

Mevcut koşullarda 484 bin TL peşin ve 8 bin 750 TL taksit gibi rakamların konuşulabildiğini belirten Asnuk, kiracı depremzedeler için de daha yüksek ancak makul, uzun vadeli ve faizsiz bir ödeme modelinin oluşturulabileceğini söyledi. Bu bedelin 800 bin TL, 1 milyon TL ya da daha yüksek olması halinde bile, ödenebilir şartlarla sunulması durumunda birçok kiracı depremzede tarafından kabul edileceğini kaydetti. Asnuk, asıl önemli olanın bu insanların da konut sahibi yapılması olduğunu vurguladı.

'Boş ve fazla konutlar değerlendirilmelidir'

Özellikle Emlak Konut tarafından inşa edilen ve hak sahiplerince tercih edilmeyen, boş kalan ya da fazla üretilen konutların bulunduğuna dikkat çeken Asnuk, bu konutların atıl bırakılmaması gerektiğini söyledi. Söz konusu konutların, kiracı depremzedelere ödenebilir şartlarla konut sahibi olma imkânı sağlayacak şekilde değerlendirilmesini önerdi.

Ayrıca fazla üretilen sosyal konutların dağıtımında adalet ve şeffaflığın esas olması gerektiğini belirten Asnuk, bu konutların belli çevrelere, tanıdıklara ya da siyasi mensubiyetlere göre değil; gerçekten ihtiyacı olan, evi olmayan depremzedelere verilmesi gerektiğini ifade etti.

'Deprem adaleti herkesi kapsamalı'

Deprem adaletinin yalnızca tapu sahiplerini değil, o evlerde hayat kurmuş herkesi kapsaması gerektiğini vurgulayan Asnuk, yeniden inşa sürecinin sadece binaları değil, toplumsal adaleti de ayağa kaldırması gerektiğini kaydetti.

Asnuk, Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanlığı olarak çağrılarının net olduğunu belirterek, kiracı depremzedeler için özel bir ödeme modeli oluşturulmasını ve boş ya da fazla yapılan konutların bu amaçla değerlendirilmesini istedi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Berfin GÜRBÜZ)

Kaynak : PERRE