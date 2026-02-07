Anma etkinlikleri kapsamında Adıyaman Mezarlığı'nda düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 3 bin kişiye kavurma, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Kuyumcu esnafı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Erkan Deneri, yaşanan felaketin kentte derin izler bıraktığını vurguladı.

Deneri, 'Bilindiği üzere 6 Şubat'ta çok büyük ve önemli bir afet yaşadık. Bu kapsamda; deprem şehitlerimizin aziz hatırasına, dışarıdan gelen vatandaşlarımıza ve tüm halkımıza yönelik olarak 3 bin kişiye yemek ikramında bulunduk' dedi.

Kuyumcu esnafı olarak 6 Şubat'ta iş yerlerini 1 günlüğüne kapatma kararı aldıklarını belirten Deneri, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Deprem şehitlerimize dua etmek ve onları burada yad etmek istiyoruz. Buradaki yemek ikramımız buna bir vesile olacak. Bu felaketi bizlere de, ümmeti Muhammed'e de, tüm insanlığa bir daha göstermesin. Şehrimizin de tez günde ayağa kalkmasını istiyoruz. Bizleri bu süreçte hiç yalnız bırakmayan kuyumcu esnafımız başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.'

Etkinlik, vatandaşların duaları ve depremde yaşamını yitirenlerin anılmasıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE