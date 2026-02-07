Aydın, konuşmasında 6 Şubat depremlerinin Adıyaman'da yarattığı büyük yıkıma rağmen ortaya çıkan dayanışma ruhunun unutulmayacağını vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'6 Şubat bizden çok şey aldı. Evlerimizi aldı, sevdiklerimizi aldı, uykularımızı aldı. Ama o karanlığın içinde bize çok büyük bir şey de öğretti, güzel şeyler kazandırdı: Dayanışma olmadan hiçbirimiz ayakta kalamazdık. O gün Adıyaman'a gelenler sadece yardım getirmedi; bize yeniden nefes almayı, yalnız olmadığımızı hatırlattı.

Bugün ekranda onların adı yok belki. Fotoğraflarda görünmüyorlar. Ama biz gördük. Enkazın başında sabahlayanları, çocukların elini tutanları, bir tas çorbayı paylaşanları, 'buradayız' diyenleri biz unutmadık. Tanıdığımız da vardı, hiç tanımadığımız da... Hepsi bu kentin bir parçası oldu.

Belki bugün o koca yürekli insanların bazıları fiziken aramızda değil, belki bazıları sessizce kendi şehirlerine döndü; ama biliyoruz ki akılları hâlâ Adıyaman'da. 'Daha ne yapabiliriz?' diye düşünmeye devam ediyorlar. Bugün bunu bir kez daha gördük; arayan, soran, unutmayan o güzel yürekleri...'

Aydın, SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı olarak özellikle SES üyelerine ve gönüllülerine teşekkür ettiğini belirterek, deprem sürecinde birçok meslek ve emek örgütüyle omuz omuza çalıştıklarını ifade etti. Açıklamasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

'SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı olarak özellikle SES'in tüm üyelerine ve gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum. Türk Tabipleri Birliği'yle, TMMOB'la, bölgedeki demokratik kitle örgütleriyle, ülkenin dört bir yanından gelen emek ve meslek örgütleriyle omuz omuza çalıştık. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sahadan bir dakika bile ayrılmadı. O gün bu kentte gerçek bir halk dayanışması kuruldu; siyaseti de buydu, vicdanı da buydu.

Bu sözler, onları görünür kılmak için bir vefa borcudur.

İyi ki vardınız, iyi ki yanımızdaydınız.'

Aydın, açıklamasının sonunda 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşları da anarak, 'Depremde yaşamını yitiren tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum' dedi.

Kaynak : PERRE