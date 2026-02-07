Bahçeli'ye hediye edilen kitap ve sahte yazarlık iddiası

2023 genel seçimleri öncesinde MHP Adıyaman 1. sıra milletvekili adayı olan İsmail Gümüş'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek bir kitap hediye etmesi kamuoyuna yansımıştı. Ancak kısa süre sonra, hediye edilen kitabın yazarı olarak gösterilen 'İsmail Gümüş' ile milletvekili adayı olan İsmail Gümüş'ün aynı kişi olmadığı yönündeki iddialar basında geniş yer buldu.

Söz konusu kitabın, 2015 yılında hayatını kaybeden yazar İsmail Gümüş'e ait olduğu; kitabın yeniden basımının, yazarın mirasçıları ve yayıneviyle bağlantılı olmadığı iddiaları kamuoyunda ciddi bir etik tartışma başlatmıştı. Yayınevi tarafından yapılan açıklamada, ilgili kişiyle herhangi bir sözleşme ilişkisi bulunmadığı belirtilmişti.

İsmail Gümüş'ün savunması: 'Telif hakkı bende'

Hakkındaki iddialara ilişkin basına yansıyan beyanlarında İsmail Gümüş, kitabın telif haklarının kendisinde olduğunu savunmuş, iddiaları reddetmişti. Ancak bu savunma, yayınevi açıklamaları ve yazarın vefat etmiş olması nedeniyle kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermeye yetmemişti. Tartışma, hukuki boyutunun yanı sıra siyasi etik ve temsil sorumluluğu ekseninde değerlendirilmeye devam etmişti.

MHP Adıyaman'ın 2018-2023 seçim performansı

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde MHP, Adıyaman'da İsmail Gümüş ile girdiği seçimde 14 bin 70 oy alarak yaklaşık yüzde 4,3'lük bir oy oranına düştü. Oysa aynı MHP 23 Haziran 2018 seçimlerinde Selim Çakır'ın 1. sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimde 31 bin 717 oy alarak yüzde 9,15'lik oy oranı ile bir milletvekili çıkartabilmeyi kıl payı farkla kaçırmıştı.

Bu iki seçim tablosu, MHP'nin Adıyaman'daki siyasal ağırlığının kırılgan olduğunu ve teşkilat yapılanmasında ve aday belirlemede atılacak her adımın seçmen nezdinde doğrudan karşılık bulduğunu gösteriyor.

Köklü bir parti, hassas bir hafıza

MHP gibi ideolojik sürekliliği ve teşkilat geleneği güçlü bir partide, adayların ve yöneticilerin kişisel sicili yalnızca bireysel bir mesele olarak görülmüyor. Adıyaman gibi seçmen hafızasının güçlü olduğu kentlerde, daha önce kamuoyuna yansıyan etik tartışmalar kolay unutulmuyor.

Siyasi gözlemciler, il başkanlığı gibi örgütü doğrudan temsil eden bir görev için adı geçen isimlerin geçmişte partiyi tartışmaya sürüklemiş olup olmadığının, taban açısından belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle sınırlı oy potansiyeline sahip bölgelerde, bu tür dosyaların parti lehine değil, aleyhine çalıştığı ifade ediliyor.

Kulisler hareketli, karar Ankara'da

İsmail Gümüş'ün il başkanlığına atanacağına ilişkin iddialar şu aşamada kulis bilgisi düzeyinde. MHP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak parti içi dengeler, yerel seçmen hassasiyeti ve geçmişte yaşanan tartışmaların yeniden gündeme gelmesi, sürecin sıradan bir atama olmayacağını gösteriyor.

MHP'liler ne diyor?

Hangi partide olursa olsun, 'etik tartışma' ile anılan bir ismin teşkilatın başına getirilmesi, sadece kişiyi değil partinin tamamını tartışmaya açar. MHP Adıyaman teşkilatında yaşanan son gelişmeler, yalnızca bir il başkanı değişimi değil; aynı zamanda partinin yerel ölçekte nasıl bir yönelim tercih edeceğinin de göstergesi olacak. Geçmişte basına yansıyan ve hâlâ kamuoyunda karşılık bulan tartışmaların, bu tercihlerde göz ardı edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak : PERRE