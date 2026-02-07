6 Şubat anma programı kapsamında Adıyaman'a gelen heyette; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ile kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı.

Heyet, Adıyaman Mezarlığı'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşların mezarlarını ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, mezar başlarında dua okuyarak karanfil bıraktı, depremde yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Adıyaman'da uzun yıllar valilik görevinde bulunan ve kent halkıyla güçlü bağlar kuran Mahmut Demirtaş, anma programının ardından kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Görev yaptığı dönemde Adıyamanlılarla adeta bir aile bağı oluştuğunu ifade eden Demirtaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman'ın benim için ayrı bir yeri var. Bu büyük afette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor; her bir can için semaya yükselen dualarımızla, böylesi acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı, halen tedavi gören yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.'

Anma programı, dualar ve deprem şehitlerinin rahmetle anılmasıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE