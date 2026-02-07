Anma programında konuşan Türk Sağlık-Sen Adıyaman İl Başkanı Fidan Karakuş, depremde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının fedakârlıklarına dikkat çekti.

Karakuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Asrın felaketinde yüreğimizi dağlayan kayıplarımız... İnsanlığa umut olan, fedakârlıklarıyla iz bırakan kıymetli sağlık çalışanlarımızın aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunduk, dualarımızı semaya açtık. Rabbim hepsine rahmetiyle muamele eylesin, mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Unutmadık, unutmayacağız...'

Anma etkinliğine katılarak destek veren Adıyaman Kamu-Sen İl Temsilcisi İbrahim Ertaş'a da teşekkür eden Karakuş, 'Bu anlamlı akşamda bizleri yalnız bırakmayan Adıyaman Kamu-Sen İl Temsilcimiz Sayın İbrahim Ertaş ve kıymetli sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederiz' dedi.

ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE